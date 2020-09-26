Ким Кардашьян показала, как ее сестры выглядели до пластических операций

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Алина Потёмкина
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Кайли Дженнер так не понравился архивный снимок, что она потребовала его удалить.

Фото, видео: TASS / ZUMA

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram архивное фото, на котором запечатлена с сестрами Хлои, Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер. Снимок сделан явно до того, как все они стали увлекаться пластическими операциями. На нем девушки сидят за столом.

«Малышки в Бенихане», — подписала кадр звезда.

Ким Кардашьян показала, как ее сестры выглядели до пластических операций

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Instagram @kimkardashian

2/4

Instagram @khloekardashian

3/4

Instagram @kyliejenner

4/4

Instagram @kendalljenner

Сестры Кардашьян

Хлои Кардашьян

Кайли Дженнер

Кендалл Дженнер

Поклонников смутил снимок. Пользователи писали, что с трудом узнают знаменитостей, настолько они изменились после хирургического вмешательства.

«Никто из них на себя не похож»

«Я не узнаю ни одного человека на этом фото»

«Хорошо на снимке получилась только Ким», — писали фанаты.

Некоторые были возмущены поступком знаменитости. А Кайли Дженнер даже потребовала удалить фото в одном из комментариев.

«Почему она так поступает со своими сестрами?»

«Ким знает, что выглядит хорошо, поэтому и опубликовала это», — рассуждали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ким Кардашьян показала семейное фото 11-летней давности.

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