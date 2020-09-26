Сын бывшего вице-губернатора Брянской области арестован за смертельное ДТП

Суд арестовал сына бывшего вице-губернатора Брянской области Максим Резунова, главного фигуранта дела о смертельном ДТП. 5-tv.ru публикует кадры с заседания.

Трагедия при участии наследника экс-чиновника произошла 18 сентября 2020 года в центре Брянска. Двигаясь на своем внедорожнике Volkswagen Touareg, 33-летний Резунов протаранил два автомобиля. От травм, полученных в результате удара, 35-летний водитель Toyota Дмитрий Пугачев скончался в больнице. Пострадали также, но остались живы шестилетняя девочка и женщина. Со слов очевидцев, в момент ЧП сын бывшего вице-губернатора был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Местные жители отмечали, что езду в нетрезвом виде Максим Резунов практиковал неоднократно. 19 сентября состоялось судебное заседание по делу сына экс-чиновника, по итогам которого его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав.

Позднее стало известно, что Резунов-младший служил госинспектором отдела транспортного контроля в Управлении государственного автодорожного надзора (УГАДН).

В отставку вице-губернатор Брянской области Александр Резунов подал сразу же после известия о ДТП с участием его наследника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у сына бывшего вице-губернатора Брянской области, устроившего смертельное ДТП, остались двое малолетних детей-инвалидов.