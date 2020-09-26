Анжелина Алдарева находившаяся в машине Эльмина Гулиева, известного как рэпер Эллей, в момент резонансного ДТП, обратилась к интернет-пользователям с просьбой беречь себя и близких. Звезда TikTok и сама пострадала в аварии на Остроженке — у нее перелом ноги.

«Молю, берегите себя и близких! Жизнь непредсказуема, никто не застрахован…», — написала подруга музыканта на своей странице в Instagram.

Instagram @sv_angie

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анжелина Алдарева выложила в сеть неоднозначный ролик, в котором, несмотря на травму, пританцовывает в полицейской форме и демонстрирует пышную грудь. При этом видео подписано: «Сейчас очень тяжело».

ДТП с участием рэпера Эллея произошло в Москве 21 сентября. Infiniti музыканта на скорости выехал на перекресток, столкнулся с Mercedes и вылетел на тротуар, сбил трех пешеходов и врезался в дом. Одна из пострадавших лишилась стопы, в тяжелом состоянии находится и еще один пострадавший. В моче Эльмина Гулиева обыли бнаружены следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Суд арестовал музыканта на два месяца.