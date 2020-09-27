Армения объявила всеобщую мобилизацию в стране и военное положение

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Александр Просяник
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Никол Пашинян призвал весь личный состав явиться в военные комиссариаты.

Армения объявила всеобщую мобилизацию в стране и военное положение

Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

Правительство Армении ввело в республике военное положение, а сразу же после объявило всеобщую мобилизацию. Это связано с обострением нагорно-карабахского конфликта.

Обо всем этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Уточняется, что решение вступает в законную силу с момента публикации.

«Дорогие соотечественники, сейчас по решению правительства в Армении объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. <…> Призываю весь личный состав явиться в военные комиссариаты», — написал он.

Помимо этого, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметил, что до десяти тысяч жителей Армении уже изъявили желание записаться в добровольцы, чтобы отправиться в Карабах.

Ранее 5-tv.ru писал, что после обстрелов в Нагорном Карабахе введено военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет. Министерство иностранных дел России призвало немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации.

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