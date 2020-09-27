Жесткое ДТП и пожар: муж звезды «Дома-2» Кати Жужи пострадал во время гонок

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Виктория Андреева
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Вице-чемпиона «Формулы-2» Артема Маркелова госпитализировали на вертолете.

Фото, видео: Instagram @katyajuja555

Не всегда автомобильные гонки — красивое и эффектное зрелище. Зачастую это — жесткие ДТП, травмы и прочие ужасы. В подобной ситуации оказался и супруг звезды «Дома-2» Кати Жужи Артем Маркелов. После соревнований в Сочи вице-чемпиона «Формулы-2» экстренно госпитализировали.

В личном-Instagram аккаунте светская дива рассказала подробности случившегося.

«Сегодня была сумасшедшая гонка. Она была очень короткой, было всего семь кругов, и была жесткая авария, загорелись тачки. Просто жесть. Артема отвезли после гонки на вертолете в больницу, потому что он повредил глаз», — поделилась с подписчиками Жужа.

Она также отметила, что в настоящее время здоровью ее супруга ничего не угрожает: после оказания помощи Маркелова отпустили домой.

Instagram @katyajuja555

В заключение, чтобы приободрить фолловеров, Катя добавила: у нее «чемоданное» настроение. Оказалось, вскоре пара вновь вернется из Краснодарского края домой, в Москву. Как известно, последнее время чета постоянно путешествовала вместе с детьми — дочерью Жужи Николь от ее предыдущих отношений и двухмесячным сыном Максимом от Маркелова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мотоциклист насмерть сбил «вице-мисс Чита-2019» во время нелегальных гонок.

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