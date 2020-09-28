«Обойдемся без пошлостей»: будущая жена экс-супруга Волочковой раскрыла детали свадьбы

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Алина Потёмкина
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Елена Николаева призналась, что мечтает о «торжестве любви».

«Обойдемся без пошлостей»: будущая жена экс-супруга Волочковой раскрыла детали свадьбы

Фото: www.globallookpress / imagebroker/Maria Breuer

Бывший муж Анастасии Волочковой, бизнесмен Игорь Вдовин решился на новый брак. Свое счастье он обрел с телеведущей Еленой Николаевой. В беседе с изданием StarHit.ru его невеста рассказала, каким будет этот знаменательный день в ее жизни.

По ее словам, для нее не главное сделать свадьбу пышной и незабываемой. Напротив, все традиционные атрибуты торжества не вызывают у нее радости. Поэтому бракосочетание пройдет максимально скромно.

«Мне всю жизнь претили белые платья, фата, розы, пышные торты и прочие атрибуты этого действа. Поэтому мы обойдемся без пошлостей и ограничимся тем, что скрепим своими подписями брачные документы, без подбора специальной даты, без оглядки на месяц и год. Главное, что мы вместе. Мои мечты не о свадебном торжестве, но о торжестве любви, счастье, радости каждый день нашей жизни», — призналась Николаева.

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин прожили в гражданском браке несколько лет. Несмотря на роскошную свадьбу, официально брак зарегистрирован не был. В этом союзе Анастасия родила дочь Ариадну, которая живет отдельно от матери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Волочкова отреагировала на известие о свадьбе бывшего мужа.

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