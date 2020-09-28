Писатель Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии

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Василий Заика
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Член координационного совета республиканской оппозиции отправилась «по личным и литературным делам».

Писатель Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии

Фото: РИА Новости / Виктор Толочко

Лауреат Нобелевской премии по литературе, член координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала из республики. Как сообщает Tut.by со ссылкой на помощницу Татьяну Тюрину, писатель отправилась в Германию «по личным и литературным делам».

Отъезд оппозиционерки откладывался из-за ее самочувствия. По словам Татьяны Тюриной, дата возвращения Светланы Алексиевич будет зависеть, в том числе, и от обстановки в Белоруссии. Помощница добавила, что поездка не имеет ничего общего с эмиграцией и не связана с уголовным делом против членов координационного совета.

9 сентября в квартире Светланы Алексиевич собрались дипломаты нескольких европейских стран якобы для ее защиты от предстоящего ареста. Глава МИД Швеции Анн Линде в тот же день пыталась убедить общественность, что силовики намеревались войти в подъезд многоквартирного дома, однако их не пустили.

Координационный совет белорусской оппозиции был создан с подачи бывшего кандидаты в лидеры республики Светланы Тихановской, которая позднее уехала в Литву.

По факту появления организации правоохранительные органы возбудили дело. Как отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко, создание альтернативных органов власти в республике недопустимо и будет наказываться по закону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нобелевский лауреат Алексиевич не стала давать показания СК Белоруссии.

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