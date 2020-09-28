Писатель Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии

Лауреат Нобелевской премии по литературе, член координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала из республики. Как сообщает Tut.by со ссылкой на помощницу Татьяну Тюрину, писатель отправилась в Германию «по личным и литературным делам».

Отъезд оппозиционерки откладывался из-за ее самочувствия. По словам Татьяны Тюриной, дата возвращения Светланы Алексиевич будет зависеть, в том числе, и от обстановки в Белоруссии. Помощница добавила, что поездка не имеет ничего общего с эмиграцией и не связана с уголовным делом против членов координационного совета.

9 сентября в квартире Светланы Алексиевич собрались дипломаты нескольких европейских стран якобы для ее защиты от предстоящего ареста. Глава МИД Швеции Анн Линде в тот же день пыталась убедить общественность, что силовики намеревались войти в подъезд многоквартирного дома, однако их не пустили.

Координационный совет белорусской оппозиции был создан с подачи бывшего кандидаты в лидеры республики Светланы Тихановской, которая позднее уехала в Литву.

По факту появления организации правоохранительные органы возбудили дело. Как отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко, создание альтернативных органов власти в республике недопустимо и будет наказываться по закону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нобелевский лауреат Алексиевич не стала давать показания СК Белоруссии.