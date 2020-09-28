Глава Роспотребнадзора рассказала об «очевидной сезонности» коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусу свойственна сезонность. По ее словам, в ведомстве предполагали, что количество инфицированных будет расти. Причина в том, что вирус ведет себя как респираторный, у которого формируется «очевидная сезонность». Об этом она рассказала в эфире радиостанции KP.RU.

Инфекция в большинстве своем распространяется в холодный период года. В то же время в Южном полушарии внеклеточный агент передавался очень интенсивно в холодный период года для этой части планеты. Попова подчеркнула, что все последствия не являются неожиданными.

«Первое — сезонность. Второе — мы приходим на работу. Люди приезжают из отпусков, собирают детей в школу, идут за новой одеждой», — заявила глава Роспотребнадзора.

При этом главный санитарный врач России отметила, что врачи знают, как бороться с коронавирусом. Именно поэтому нынешняя ситуация будет кардинально отличаться от той, которая сложилась в начале года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ.