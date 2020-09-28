Глава Роспотребнадзора рассказала об «очевидной сезонности» коронавируса

|
Александр Просяник
99

Вирус охотнее распространяется в холодное время года, считает Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора рассказала об «очевидной сезонности» коронавируса

Фото: www.globallookpress / Isai Hernandez

Тема:
Вакцина от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусу свойственна сезонность. По ее словам, в ведомстве предполагали, что количество инфицированных будет расти. Причина в том, что вирус ведет себя как респираторный, у которого формируется «очевидная сезонность». Об этом она рассказала в эфире радиостанции KP.RU.

Инфекция в большинстве своем распространяется в холодный период года. В то же время в Южном полушарии внеклеточный агент передавался очень интенсивно в холодный период года для этой части планеты. Попова подчеркнула, что все последствия не являются неожиданными.

«Первое — сезонность. Второе — мы приходим на работу. Люди приезжают из отпусков, собирают детей в школу, идут за новой одеждой», — заявила глава Роспотребнадзора.

При этом главный санитарный врач России отметила, что врачи знают, как бороться с коронавирусом. Именно поэтому нынешняя ситуация будет кардинально отличаться от той, которая сложилась в начале года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ.

Тема:
Вакцина от COVID-19
25 сент
Мурашко объяснил, кому не следует прививаться от коронавируса
24 сент
Медики обнаружили новый штамм коронавируса
24 сент
Звезда фильма «Пианист» заговорил по-русски после испытания российской вакцины
23 сент
Мировое сообщество обсуждает главные тезисы выступления Путина в ООН
23 сент
ООН поблагодарила Путина за предложение о вакцинации сотрудников организации
23 сент
Что остановит пандемию коронавируса? — ответили в центре Гамалеи
22 сент
В ближайший месяц планируется выпустить около 500 тысяч доз вакцины в России
22 сент
Клин клином: ученый обнаружил болезнь, которая может дать иммунитет к COVID-19
22 сент
Минздрав разрешил испытания еще одной вакцины против COVID-19
22 сент
В ВОЗ поблагодарили Россию за создание вакцины от COVID-19

Читайте также

+12° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
78.67
1.85 91.48
1.82
Хуже врага: представительницы каких знаков зодиака не созданы для дружбы

Последние новости

20:11
Путин оценил роль Государственного совета в системе власти России
20:00
«Расслабляться нельзя!» — Путин о ситуации с коронавирусом в РФ
19:53
Любовь к маринованным огурцам заставила жену Петросяна «обняться с белым другом»
19:41
Стало известно, где и когда похоронят Тесака
19:33
Сыну экс-губернатора Иркутской области предъявили обвинение в мошенничестве
19:25
«Зарядила бутылкой в ухо»: внучка Гурченко попала в больницу после драки с фотомоделью

Сейчас читают

«Она должна согласиться!» — известный боксер объяснила, почему вызвала Бузову на ринг
Помешал СК РФ: Жорин рассказал, как вдовец Легкоступовой отчаянно пытался получить рюкзак с ее драгоценностями
«Хотела семью»: няня внучки Конкина рассказала о личной жизни его дочери

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок