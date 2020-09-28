Десятки автобусов с желающими воевать стягивают в Степанакерт

Десятки автобусов с гражданами Армении прибывают в Степанакерт в Нагорном Карабахе. Подробнее о событиях в горячей точке в эти минуты рассказал специальный корреспондент «Известий».

Журналист отмечает, что после обострения конфликта с Азербайджаном огромное количество добровольцев от армянской стороны выступили с инициативой участвовать в военных действиях. Однако до настоящего времени Степанакерт, в отличие от других районов, «жил в своем ритме», без бомбежек и артиллерийских залпов. На улицах города даже не было военной техники.

Спецкор издания подчеркнул, что на территории Степанакерта продолжают работать магазины и заведения общественного питания, однако с каждым часом людей становится все меньше. Большинство местных жителей планируют переждать ночь в бомбоубежищах. Не так давно власти города перекрыли одну из трасс, соединяющую город с Ереваном. С перебоями работает интернет и сотовая связь.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались в воскресенье, 27 сентября, в результате эскалации конфликта между Азербайджаном и Арменией. По ситуации на 28 сентября, известно о сотнях погибших и раненых по итогам столкновений. Среди жертв есть и гражданские лица.

Учитывая степень напряженности в регионе, власти России обратились к участникам вооруженного конфликта с требованием немедленно прекратить огонь и перейти к адекватным переговорам.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле призвали мировое сообщество не вмешиваться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха.