Известной поговоркой Путин описал толчок в развитии туризма в РФ

В рамках расширенного заседания Госсовета 28 сентября президент России Владимир Путин затронул тему туризма в стране. Говоря, о сфере, потерпевшей серьезные убытки на фоне пандемии коронавируса, глава государства вспомнил известную пословицу.

«В этом году мы особое внимание уделили туризму в силу известных, объективных обстоятельств. И, кстати говоря, не было бы счастья, но несчастье помогло — удалось нам толкнуть внутренний туризм значительный образом», — отметил Путин.

Президент России также подчеркнул: несмотря на то, что сезон отпусков в 2020 году стартовал гораздо позже, чем обычно, традиционно популярные туристические направления едва справлялись с наплывом отдыхающих.

«Черноморское побережье Крыма и Краснодарского края — вновь приняли миллионы туристов», — подытожил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин предостерег граждан страны от безответственного поведения в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Глава государства заявил о повышенных рисках инфицирования коронавирусом.