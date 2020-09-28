Президент РФ Владимир Путин призвал россиян максимально внимательно и ответственно относится к своему здоровью на фоне пандемии коронавируса. В рамках расширенного заседания президиума Госсовета 28 сентября глава государства отметил, что эпидемиологическая обстановка еще достаточно сложная.

«Борьба с эпидемией еще далеко не закончена, она продолжается. Расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. Риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами», — обратился к гражданам Путин.

Российский лидер подчеркнул, что сегодня, как никогда, важно следовать всем медицинским указаниям, соблюдать социальную дистанцию и максимально воздерживаться от контактов, чтобы быть в безопасности.

Владимир Путин отметил, что сейчас о нюансах течения опасной болезни известно гораздо больше, чем несколькими месяцами ранее. Однако победить COVID-19 можно лишь общими усилиями.

«Сейчас от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной прибегать к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», — подытожил президент РФ.

По ситуации на 28 сентября, на территории России всего зарегистрировано 1159573 случаев инфицирования коронавирусом. 945920 пациентов с подтвержденным COVID-19 успешно победили заболевание. 20385 скончались от осложнений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле опровергли слухи о возможном возобновлении режима самоизоляции.