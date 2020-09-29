«Потерял все, что было»: Алексей Воробьев о тяжелой болезни

Музыкант и актер Алексей Воробьев в эфире телепроекта «Ты супер!» раскрыл подробности перенесенного им тяжелого заболевания. В программе, в которой принимают участие талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей, певец побеседовал с 18-летней исполнительницей. До того как начать оценивать выступление девушки, Воробьев решил помочь ей советом и поделиться опытом.

Певец рассказал юной коллеге по цеху о событии, которое заставило его забыть слово «страх». Речь шла об аварии, в которую попал Алексей, и ее последствиях.

«Однажды я проснулся в больнице парализованный на полтела. В тот момент, я тебе скажу честно, я потерял все, что у меня было в жизни. Все, что я умел. Все, что я мог. Но теперь я из тех людей, которые ничего не боятся, потому что с того момента я научился все делать заново», — гордо заявил исполнитель хита «Сумасшедшая».

Страшное ДТП произошло в 2013 году в Лос-Анджелесе, где на тот момент жил и работал Воробьев. Он получил многочисленные травмы и кровоизлияние в мозг, что привело к инсульту и частичной парализованности. Реабилитационный период был длительным, но певец смог, не без колоссальных усилий, полностью восстановить свое здоровье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Воробьев опубликовал видео с двумя девушками в постели.