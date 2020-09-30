Сергей Семак не оценил шутку о переманивании футболистов

Тренер «Зенита» Сергей Семак совсем не оценил шутку интернет-издания Sports.ru, выбравшего в качестве объекта для юмора его супругу Анну. Ранее спортивный портал спародировал в соцсетях обнародованную на днях «секретную» переписку продюсера Яны Рудковской с фигуристкой Алиной Загитовой, из которой якобы следовало, что девушку переманивают от Этери Тутберидзе в академию фигурного катания Плющенко.

«Оказывается не только в фигурном катании переманивают спортсменов… к нам попала секретная переписка», — гласит пост в аккаунте Sports.ru.

Текст сообщения, оправленного якобы Анной Семак одному из игроков ЦСКА, почти полностью повторяет послание Рудковской, во всяком случае по смыслу.

«Николочка, привет! Сергей Богданович просил тебе передать, что он тебя очень ждет и весь „Зенит“ тоже. Мы в ноябре будем играть в ЛЧ. Матчей будет много, специалистов тоже… Много легионеров. Мы открыты и на связи», — написала «супруга» Семака.

Масло в огонь добавил неуважительный комментарий одного из пользователей соцсети, который обратился к Анне Семак в нецензурных выражениях.

«Это не смешно. Я готов закрывать глаза на многое, но только не тогда, когда оскорбляют моих близких и родных людей», — резюмировал тренер на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что «одно дело когда перепечатывают и меняют слова, придумывая продаваемые заголовки», и совсем другое «когда подделывают переписки, распространяя ложную информацию».

«Следующий „герой“ сторис позволяет себе безнаказанно оскорблять женщину, прячась под маской болельщика ЦСКА… У меня много знакомых и друзей настоящих армейцев, но таких нет ни одного», — отметил Сергей Семак.

Однако, последует ли с его стороны какая-либо иная реакция, кроме возмущенной записи в соцсетях, тренер «Зенита» пока не уточнил.

Instagram @sergey_bogdanovich_semak

Между тем подписчики Семака в комментариях единодушно поддержали его.

«Это не стиль Анны! Видно, что фейк!»

«Лучи поддержки вам и Анне, восхищаюсь вашей женой».

«Мир изменился. В интернете стало действительно слишком много грязи».

«Это ужасно, пошло и не смешно», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале, который вызвала опубликованная переписка супруги Евгения Плющенко Яны Рудковской с юной фигуристкой, олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Текст сообщения тогда многие интерпретировали как попытку переманить подающую надежды фигуристку.