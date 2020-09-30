Врачи сочли безопасной беременность после прививки от коронавируса

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Василий Заика
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Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда лучше планировать зачатие.

Врачи сочли безопасной беременность после прививки от коронавируса

Фото: Depositphotos / flisakd

Тема:
Вакцина от COVID-19

Глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости рассказал, что беременность после вакцинации от коронавируса является безопасной.

При этом, планировать зачатие в период между первой и второй прививкой от COVID-19 женщинам все-таки не стоит.

«Беременеть можно после вакцинации. Во время вакцинации не надо все-таки планировать зачатие, но, если прошла (вакцинация — Прим.ред.) то, пожалуйста», — сказал Александр Гинцбург.

Отмечается, что принимающим участие в испытаниях вакцины «Спутник V» женщинам-добровольцам не рекомендуется беременеть. Те, у кого все же произошел процесс зачатия, будут находиться под наблюдением медиков до рождения ребенка. Участие в исследованиях будет приостановлено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил объяснить россиянам разницу между вакцинами от COVID-19.

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