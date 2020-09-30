Пашинян заявил о желании Армении построить новые отношения с Россией

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Василий Заика
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Премьер-министр страны отметил, что после смены власти в 2018 году риторика Еревана осталась неизменной.

Пашинян заявил о желании Армении построить новые отношения с Россией

Фото: Depositphotos / aaelboeollosy

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе брифинга заявил о желании Еревана построить качественно новые отношения с Россией. Политик подчеркнул, что после смены власти в стране, которая произошла в 2018 году, риторика в отношении Москвы идет в заданном ранее направлении.

«В отношениях Армении и России ничего не произошло и нет никаких нюансов, которые не присутствовали бы в наших отношениях, например, четыре или семь лет назад. Но отношения между любыми странами динамичны», — цитирует премьер-министра Армении Интерфакс.

Никол Пашинян выразил уверенность, что его страна уже двигается в направлении нового уровня международных связей с Россией.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, есть жертвы среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алиев и Пашинян высказали свои позиции по Карабаху.

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