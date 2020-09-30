Путин поручил кабмину пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины

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Василий Заика
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Президент России указал, что в лесном комплексе РФ остается много острых системных проблем.

Путин поручил кабмину пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины

Фото: ТАСС / Nick Rains

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса в стране поручил кабмину пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины.

Глава российского государства указал на необходимость более эффективного подхода к борьбе с незаконными рубками леса в России.

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Так, как и было предложено вице-премьером», — сказал Владимир Путин.

Лидер страны отметил, что учет древесины и все сделки с ней должны осуществляться в единой системе.

Владимир Путин подчеркнул, что в лесном комплексе РФ на данный момент остается еще много острых системных проблем. По его словам, в большинстве российских регионов сохранились «сугубо архаичные» потребительские подходы к вырубке леса.

Президент России призвал последовательно выстроить вертикаль управления в лесном комплексе страны и провести его жесткую декриминализацию. Владимир Путин указал, что пилотный проект по запуску системы учета древесины в РФ заработает с 1 января 2021 года и с 1 июля станет считаться обязательным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что акция «Сохраним лес» принесла 67 регионам России более семи миллионов деревьев.

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Путин поручил кабмину пресечь бесконтрольный вывоз необработанной древесины

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