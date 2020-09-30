Российским ресторанам запретят включать чаевые в чек

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Василий Заика
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Новые правила оказания услуг общественного питания вступают в силу в РФ с 1 января 2021 года.

Российским ресторанам запретят включать чаевые в чек

Фото: Depositphotos / flowertiare

Российские кафе и рестораны вскоре не смогут включать чаевые в чеки без согласия клиентов. Данная мера предусмотрена новыми правилами оказания услуг общественного питания, которые вступят в силу в РФ с 1 января 2021 года, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ. Такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг (когда к стоимости блюд, указанных в меню, прибавляются всевозможные доплаты за обслуживание)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что администрация заведений общепита сможет предложить посетителю дополнительный набор услуг на возмездной и безвозмездной основе.

Помимо прочего, кафе и рестораны обяжут раскрывать способы приготовления блюд, а также набор основных ингредиентов. Как и прежде, предприятия питания должны предоставлять по первому требованию клиента книгу отзывов и предложений. Посетители смогут требовать предоставления услуг в заведениях общепита на протяжении всего режима работы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отельеры и рестораторы выступили против обеззараживателей воздуха от COVID-19.

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