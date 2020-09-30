Фото: Как бы выглядели Бузова, Асмус и Пегова с избыточным весом?
Фотографии отечественных звезд прогнали через программу FaceApp и удивились результату.
Фото: Instagram.com/asmuskristina/FaceApp
Мобильное приложение по преобразованию лиц на фото FaceApp применили на снимках звезд отечественного экрана и шоу-бизнеса. Портал Teleprogramma.pro взял ряд кадров со знаменитостями и прогнал через популярную программу, чтобы продемонстрировать актеров и певцов в непривычном виде. Как показали результаты, известные личности могли бы выглядеть не столь эффектно и молодо, если бы запустили свое тело и набрали массу лишний калорий.
Кристина Асмус
Стройная и, на первый взгляд, хрупкая звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» в жизни весит 54 килограмма при росте в 164 сантиметра. На представленном снимке справа Асмус можно узнать с трудом. Обожаемую многими «тростинку» сменила пампушка, которую, казалось бы, можно встретить в соседнем подъезде.
Ольга Бузова
Вес артистки и телеведущей давно вызывает тревогу ее поклонников. Знаменитости периодически задают вопрос, не больна ли она. При росте 177 сантиметров Бузова весит всего 49 килограммов. Худоба кумира молодежи легко исправляется на фото с помощью FaceApp. Если бы певица поправилась аналогичным образом в жизни, то, вероятно, успокоила бы многих фанатов.
Татьяна Брухунова
Супруга Евгения Петросяна осталась узнаваемой и после трансформации. Не исключено, что этот образ она увидит в зеркале, когда достигнет пенсионного возраста. В микроблоге девушку часто критикуют за выбор одежды. Стиль Брухуновой хейтеры называют «бабушкиным». Татьяна не перестает опровергать это мнение. Но на получившемся фото ее пальто и головной убор смотрятся на редкость органично.
Ирина Пегова
Звезда российского кинематографа и в жизни испытывала проблемы с избыточным весом. Пегова — сторонник естественной красоты. Она избегает пластики и не всегда пользуется косметикой. Однако уделает много времени поддержанию фигуры. В своем время актриса смогла похудеть после развода с мужем и не планирует возвращаться к прежнему весу. Разве что на обработанном фото.
Павел Прилучный
Стройный молодой человек покорил сердца телезрителей в 2014 году после выхода серила «Мажор». Уже во втором сезоне Прилучный немного поправился, но вскоре похудел вновь. С тех пор Павел держит форму и даже старательно похудел для картины о летчике, узнике немецкого концлагеря Михаиле Девятаеве. Сможет ли экс-супруг Агаты Муцениеце сохранить стабильный вес до седин или станет таким, как получился на снимке FaceApp, поклонники когда-нибудь узнают.
Ранее 5-tv.ru писал, что похудевший Баста похвастался отличной формой.
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