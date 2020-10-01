Калашникова похвасталась подаренными бойфрендом серьгами за 15 миллионов рублей

|
Александр Просяник
69

В скором времени актриса планирует показать публике своего нового возлюбленного.

Фото, видео: Instagram @annakalash

Певица, актриса, модель и звезда ток-шоу Анна Калашникова посетила акустический квартирник Дмитрия Маликова, где похвасталась новыми бриллиантовыми серьгами в четыре карата. 

Как пишет KP.RU, вечер в ресторане LOGOVO на Хамовническом валу проходил в формате «A LA RUSSE PARTY», поэтому селебрити решила надеть дизайнерское платье в русском стиле, подобрав к нему в качестве аксессуаров эффектные серьги.

«Да, любимый подарил мне серьги в четыре карата. И я думаю, что скоро мы появимся вместе на каком-нибудь светском рауте», – пообещала Калашникова.

Instagram @annakalash

Как утверждают специалисты-ювелиры, такое украшение обошлось бойфренду актрисы в 15 миллионов рублей. При этом серьги не самое дорогое, что когда-либо дарили Калашниковой. Так, ради привлечения внимания ее поклонники раскошеливались на кольца, настоящий Bentley и даже дарили светской львице квартиру в Испании. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько денег в месяц требуется Анне Калашниковой на содержание себя и ребенка.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.78
-0.90 92.43
-0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Вероники Солодовой
5:55
Серьезно болен? Актера Андрея Чернышова не узнали в худощавом старике
5:42
В России запретят экспорт необработанной древесины
5:29
«Передозировка сексуальности»: Ивлеева в трусах верности блеснула шикарной фигурой
5:16
Роспатент зарегистрировал вторую вакцину от COVID-19
5:05
Калашникова похвасталась подаренными бойфрендом серьгами за 15 миллионов рублей

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака
Жених Конкиной опубликовал фото с ней за день до трагедии
В России решили наказать европейские компании за суррогаты

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок