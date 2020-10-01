Ефремов выплатил 800 тысяч сыну погибшего в ДТП курьера
В Пресненском суде Москвы подтвердили получение еще одной апелляционной жалобы от актера.
Фото: ТАСС / Щербак Александр
Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам колонии за «пьяное» ДТП, возместил моральный ущерб в размере 800 тысяч рублей сыну погибшего в аварии Сергея Захарова. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
Там уточнили, что непосредственно от Михаила Ефремова в суд поступила еще одна апелляционная жалоба, в которой он сообщает, что признает свою вину, раскаивается и сообщает, что полностью выплатил признанному потерпевшим по делу о ДТП на Смоленской площади в Москве Виталию Захарову назначенную судом компенсацию.
Как видно из документа, попавшего в распоряжение 5-tv.ru, свою прежнюю позицию актер объясняет давлением со стороны его защитника Эльмана Пашаева.
В свою очередь адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, комментируя заявление Ефремова сообщил, что хотел бы получить более развернутое объяснение позиции актера в суде.
«Если Михаил Олегович, действительно, раскаивается и намерен возместить причиненный ущерб семье Захаровых, мы, конечно, готовы выслушать его предложения. Также хотелось бы получить более развернутое объяснение того, что происходило в суде, и что из этого было личной позицией Михаила Ефремова, а что — „творчеством“ его адвоката. В частности, присутствие „свидетелей“, которых не было на месте ДТП», — передал слова адвоката PR-директор адвокатского бюро «Добровинский и партнеры».
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в суде подтвердили получение официального заявления от Михаила Ефремова об отказе от прежних адвокатов — Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.
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