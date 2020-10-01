Пресненский суд получил заявление Ефремова об отказе от услуг Пашаева

Пресненский суд Москвы получил заявление осужденного на восемь лет колонии за «пьяное» ДТП на Смоленской площади актера Михаила Ефремова об отказе от прежних адвокатов. Таким образом заслуженный артист РФ официально уведомил о прекращении предоставления его интересов Эльманом Пашаевым и Елизаветой Шаргородской.

«В адрес суда поступило заявление осужденного Ефремова Михаила Олеговича об отказе от услуг защитников Пашаева Эльмана, Шаргородской Елизаветы», — сообщили 5-tv.ru в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Осужденный актер попросил судью снять с рассмотрения жалобы, поданные его прежними представителями.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Пресненский суд столицы признал, что актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. От полученных травм пострадавший водитель — курьер Сергей Захаров — скончался в больнице.

Судья приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Во время уголовного процесса над актером его защитник Эльман Пашаев стал известен на всю страну. После вынесения приговора интернет-пользователи иронично назвали его «адвокатом года». 18 сентября Совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил юриста адвокатского статуса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пашаев отреагировал на желание родственников погибшего в ДТП заняться их делом.