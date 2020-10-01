Журналисты попали под обстрел в Нагорном Карабахе
По некоторым данным, в результате инцидента в городе Мартуни пострадали несколько представителей СМИ.
Фото: www.globallookpress / Tofik Babayev
Журналисты попали под обстрел в городе Мартуни в Нагорном Карабахе. По данным представителя аппарата правительства Армении Ованнеса Мовсисяна, в результате инцидента ранены двое сотрудников французского издания Le Monde. Оба пострадавших были доставлены в больницу.
Ведущая новостей телеканала «Армения» Ерна Елизбарян сообщила, что под обстрелом в Мартуни получил ранение оператор Арам Григорян.
Также известно, что под огнем оказался сотрудник телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский. По данным РИА Новости он не пострадал.
Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, есть жертвы среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».
В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.
Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны Азербайджана заявили, что Армения отступила «по всему фронту».
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