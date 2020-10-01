Путин поручил до 15 октября доложить об организации помощи пострадавшим от паводков

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Светлана Александрова
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Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам сентябрьского совещания с правительством.

Путин поручил до 15 октября доложить об организации помощи пострадавшим от паводков

Фото: ТАСС / Моргулис Дмитрий

Владимир Путин поручил правительству и МЧС и властям пострадавших от паводка регионов до 15 октября оценить ущерб, нанесенный стихийным бедствием в августе 2020 года и доложить об организации работ по ликвидации последствий наводнений, а также об оказании помощи населению пострадавших районов.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, президент утвердил перечень поручений по итогам сентябрьского совещания с правительством, которое было посвящено ликвидации последствий прошлогоднего паводка в Иркутской области.

«Правительству РФ с МЧС России и органами государственной власти Амурской области, Забайкальского края, Приморского края, Хабаровского края и Еврейской автономной области проанализировать ситуацию… и обеспечить организацию работ по оценке ущерба, прежде всего в части жилья и имущества граждан и объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур», — говорится в документе.

Президент также поручил правительству выделить 100 миллионов рублей на кредитование пострадавших в 2019 году во время паводка в Иркутской области представителей малого бизнеса.

Ранее 5-tv.ru публиковал страшные кадры наводнения в Приморье, где вода разрушала дороги и мосты, смывала машины.

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