Джигана обвинили в осквернении святилища в Северной Осетии

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Анастасия Шадская
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О неподобающем, по мнению юзеров, поведении артисту сообщили в комментариях к новому посту в Instagram.

Фото, видео: Instagram @iamgeegun

Джиган поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram снимком из «места силы» — мужского святилища «Реком» («Слеза Бога») на Кавказе. Жители Северной Осетии сразу возмутились, как им показалось, неподобающим внешним видом рэпера и призвали исполнителя к ответу.

Оказалось, что в святилище в Цейском ущелье нельзя пить, курить, ругаться, нарушать его пределы, пускать на территорию женщин. Ничего этого Джиган не делал, но сфотографировался там в обуви — это одно из главных табу для посещения этого места.

«В обуви на святой Реком нельзя подниматься»;

«Ого, это когда вы у нас были? Почему в обуви? Туда нельзя в обуви»;

«Джиган, в следующий раз, когда приедете в гости сюда, в это самое место, то будьте добры, разувайтесь, и ни единого мата… уважайте святые места других народов»;

«Это круто, конечно, но в кроссовках не надо туда наступать», — наперебой стали писать они.

Instagram @iamgeegun

Некоторые подписчики пытались защитить Джигана, ведь тот мог просто не знать этого правила. Но и на это для них нашелся ответ.

«Бывают единичные случаи, те, у кого что-то с ногой! Там тебя сразу спросят, почему ты не босиком, не один человек, а каждый спросит!» — возразили они в комментариях.

Сам артист пока на возмущение осетин не ответил.

Певец Джиган недавно проходил реабилитацию, чтобы избавиться от алкогольной и наркозависимости. В итоге он сильно поправился. Только благодаря этой программе им с женой удалось сохранить брак.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Самойлова пока не простила Джигана после его измен.

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