В апелляции по делу Ефремова Пашаев переложил вину за аварию на жертву

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Светлана Александрова
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Текст документа оказался в распоряжении 5-tv.ru.

В апелляции по делу Ефремова Пашаев переложил вину за аварию на жертву

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков;

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, от услуг которого актер отказался, в апелляционной жалобе на приговор суда пытался переложить вину за смертельное ДТП на погибшего Сергея Захарова. Это следует из документа, датированного 8 сентября, который оказался в распоряжении 5-tv.ru.

В обращении в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда Пашаев утверждает, что изложенные в приговоре выводы суда «не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела». Как отмечает юрист, в приговоре сказано, что Сергей Захаров не имел возможности предотвратить столкновение с джипом Ефремова, что, по мнению Пашаева не было доказано.

«Между тем ни скорость автомобиля ВИС 234900, ни видимость, ни наличие у Захарова технической возможности предотвратить столкновение путем экстренного торможения или путем применения оправданного и безопасного маневра ни следствием, ни судом не установлены», — говорится в документе.

5-tv.ru

При этом адвокат не исключает, что Захаров мог и сам нарушить Правила дорожного движения.

«В соответствии с требованиями пункта 10.1. ПДД РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил», — напоминает Пашаев.

Он также продолжает настаивать, что Ефремов, возможно, не находился за рулем автомобиля в момент аварии.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Пресненский суд Москвы поступила апелляционная жалоба от самого Михаила Ефремова. В ней артист признает свою вину, пишет, что раскаивается и сообщает, что выплатил сыну погибшего Сергея Захарова Виталию назначенную судом компенсацию морального ущерба.

Смертельное ДТП произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Как установил суд, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, сел за руль своего джипа Grand Cherokee и, не справившись с управлением, вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем Lada. Водитель курьерской службы Сергей Захаров скончался несколько часов спустя в больнице от полученных травм.

Тема:
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