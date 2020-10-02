Представитель ВОЗ призвала не допустить локдауна в России из-за COVID-19

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Светлана Александрова
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Мелита Вуйнович отметила рост заболеваемости коронавирусом в РФ, но считает, что страна готова к так называемой второй волне.

Представитель ВОЗ призвала не допустить локдауна в России из-за COVID-19

Фото: ТАСС / YURI KOCHETKOV

Тема:
Эпидемия коронавируса

Не допустить в российских регионах жесткой изоляции, так называемых локдаунов, в случае прихода второй волны коронавируса призвала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Локдауны имеют огромное негативное влияние на экономику, соответственно, локальные ограничения могут быть выходом, но, конечно же, мы не можем исключать и введение иных необходимых мер», — подчеркнула Вуйнович.

В интервью Forbes представитель ВОЗ отметила, что заболеваемость CJVID-19 в стране растет, однако РФ готова к так называемой второй волне, поскольку за прошедшие месяцы были наработаны инструменты для борьбы с инфекцией. Кроме того, существует уже более 200 вакцин, над которыми на разных стадиях исследований работают лучшие ученые.

По словам Вуйнович, власти в регионах должны действовать исходя из эпидемиологической ситуации, но стараться избежать большого локдауна. Для этого необходимо, чтобы свою личную ответственность осознало и население. Люди должны соблюдать дистанцию, носить маски, мыть и дезинфицировать руки, носить маски. А задача бизнеса — максимально защищать сотрудников и клиентов.

Причину повышения заболеваемости коронавирусом представитель ВОЗ видит в поведении  самих граждан. По ее словам, введенные весной меры сгладили, но не смогли полностью остановить распространение вируса.

«Наступило лето, люди устали соблюдать профилактические меры, сидеть дома, забыли о соблюдении дистанции и начали выходить в заведения, которые открылись. Они подумали: „Все хорошо! Ничего со мной не случится. Я хочу нормально жить“. Но важно понимать, что пандемия — это новая реальность», — отметила Вуйнович.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введения нерабочих недель и режима самоизоляции из-за коронавируса в ближайшее время не планируется и не обсуждается. В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать меры эпидемиологической безопасности, иначе, по ее словам, всем придется вновь уйти в режим самоизоляции.

Тема:
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