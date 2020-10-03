«Терпит все»: певица Наргиз рассказала о своем возлюбленном

Племянница руководителя известного ансамбля «Ялла» Фарруха Закирова певица Наргиз рассказала о своем возлюбленном. В недавнем интервью 49-летняя знаменитость призналась, что в течение последних шести лет состоит в близких отношениях с техником из своей команды Антоном Ловягиным. По словам артистки, избранник младше нее на 11 лет.

Наргиз Закирова отмечает, что очень счастлива с «уникальным человеком», так как он прощает и терпит от нее практически все. В присутствии Антона Ловягина певица может позволить себе кокетничать с другими мужчинами.

«Я постоянно влюбляюсь. Человек я преданный, но могу пофлиртовать у Антона на голове с другим мужчиной. Могу спокойно, например, во время вечеринки, скинуть одежду и потанцевать голой на столе», — цитирует Наргиз Закирову «Экспресс газета».

ВКонтакте / Anton Lovyagin

Знаменитость подчеркнула, что она придерживается определенных принципов и не станет изменять своему избраннику. Наргиз Закирова, будучи в первом браке, пережила предательство композитора Руслана Шарипова. Мужчина завел роман в момент, когда певица была беременна.

Наргиз Закирова «нырнула» в отношения с Антоном Ловягиным, когда еще официально состояла в браке с последним мужем — итальянцем Филиппом Бальзано. По ее словам, измены с ее стороны не было, так как к моменту начала отношений с техником супруги фактически разошлись.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наргиз с длинными волосами шокировала поклонников.