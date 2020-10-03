🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Сегодня, 3 октября, убывающая Луна в знаках Овна и Тельца позволит представителям ряда астрологических символов завершить ранее начатые дела и активно приспосабливаться к происходящим вокруг событиям.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 октября, убывающая Луна в знаках Овна и Тельца позволит представителям ряда астрологических символов завершить ранее начатые дела и активно приспосабливаться к происходящим вокруг событиям. Если четко следовать рекомендациям звезд, то можно получить для себя максимальную выгоду.
♈ Овен
Овны, этот день подходит для проведения деловых переговоров, поиска работы и прохождения собеседований, а также для решения некоторых юридических нюансов. Удачное время для наведения порядка в мыслях и документах. Те, кто привык каждый день заботиться о внешности, могут порадовать себя визитом в салон красоты.
Космический совет: удачное время для наведения порядка в мыслях.
♉ Телец
Сфера производственных интересов, несмотря на выходной, выйдет для представителей этого знака зодиака на первый план. Сегодня можно решать коммерческие вопросы и посещать специализированные психологические тренинги. Не забудьте по окончании расслабиться и заглянуть в SPA на оздоровительную процедуру.
Космический совет: не забудьте расслабиться и заняться здоровьем.
♊ Близнецы
Ваши творческие замыслы, Близнецы, имеют все шансы быть реализованными именно 3 октября. День хорош для разного рода занятий, в том числе воспитания детей и налаживания отношений с партнером. Хобби и увлечения займут одно из первых мест в распорядке на эту субботу.
Космический совет: день хорош для разного рода занятий.
♋ Рак
Раки, сегодня вам следует целиком и полностью посвятить свое время наведению порядка в жилище, а также решению семейных и бытовых проблем. Впрочем, звезды сегодня будут благоволить любым начинаниям. Поэтому, не сидите сиднем, а смело беритесь за любое дело, которое придется по душе.
Космический совет: смело беритесь за любое дело.
♌ Лев
Представителям этого астрологического символа стоит в субботу взять себя в руки и постараться быть чрезмерно организованными. Можно заняться планированием дел на предстоящую неделю. Не забудьте оставить время на приятные поездки, общение и встречи с друзьями. Не исключены конфликты с домочадцами и даже с руководством.
Космический совет: не забудьте оставить время на приятные поездки.
♍ Дева
Девам сегодня звезды советуют свести дебет с кредитом и разобраться с ворохом скопившихся финансовых документов. В течение дня вы сможете обрести несколько полезных в будущем навыков. Во время общения близкими людьми всеми силами избегайте споров.
Космический совет: всеми силами избегайте споров.
♎ Весы
Звезды советуют Весам потратить субботу на себя и свою внешность. Отдохните и как следует приведите себя в порядок. Также день подходит для решения задач определенной важности и деловых наметок на ближайшее будущее. Постарайтесь избежать незапланированных затрат на ремонт техники.
Космический совет: отдохните и как следует приведите себя в порядок.
♏ Скорпион
Представителям этого знака зодиака стоит сегодня закончить все ранее начатые дела. Общение в круге влиятельных людей принесет свои плоды. Постарайтесь не обращать внимание на претензии партнера. Вполне возможно, что пришло время осознать ошибку молодости и «сменить» любимого человека.
Космический совет: пришло время осознать ошибку молодости.
♐ Стрелец
Стрельцы, сегодня вам следует воздержаться от любой конфронтации с детьми. Лучше займитесь их развитием и воспитанием. Спустя время они ответят вам благодарностью за ваши усилия. День подходит для наведения порядка дома и на работе. Главное — хорошо выспаться.
Космический совет: следует воздержаться от любых конфронтаций с детьми.
♑ Козерог
Финансовая сфера 3 октября, впрочем, как и всегда, имеет для Козерогов принципиальное значение. Звезды подарят вам возможность случайного и неожиданного заработка. Увеличив содержимое кошелька, не забудьте уравновесить ситуацию и поделиться прибылью с близкими.
Космический совет: не забудьте поделиться прибылью с близкими.
♒ Водолей
Чрезмерное внимание окружающих, Водолеи, сегодня будет преследовать вас повсюду. Попробуйте не обращать на это внимание, даже если это выглядит вызывающе. Лучший способ уйти от неприятной ситуации — никуда не выходить из дома. Направьте энергию на решение личных вопросов.
Космический совет: направьте энергию на решение личных вопросов.
♊ Рыбы
Нерешенные вопросы для Рыб всегда становятся фактором, который легко выбивает из колеи. Вы рискуете нарваться на конфликт с близкими из-за своего извечного раздражения. Дома вы отвлекаетесь на рабочие моменты, а на службе стараетесь решить бытовые задачи. В результате возникает рассеянность, которая приносит недоразумения. Не отвлекайтесь на посторонние мысли.
Космический совет: не отвлекайтесь на посторонние мысли.
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