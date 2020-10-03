Плющенко в восторге от того, что «вытворяет» на льду его 12-летняя ученица
Рекордсменка Вероника Жилина в мае перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Фото, видео: Instagram @plushenkoofficial, @_veronikazhilina_
Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился достижениями своей ученицы. Чемпионка России 2020 года среди фигуристок младшего возраста Вероника Жилина успешно исполнила четверной лутц.
«Вероника Жилина впервые в мировой истории в 12 лет девочка прыгнула самый сложный прыжок в фигурном катании! Так держать и только вперед!» — написал на своей странице в Instagram прославленный фигурист.
Поклонники этого вида спорта порадовались за талантливую воспитанницу академии Плющенко.
«Какая высота фантастическая!»
«Роскошный Лутц! Браво тренерам!!! Вы лучшие!!!»
«Так высоко и очень красиво»
«Пересмотрела 10 раз, это удивительно. Браво девочке и тренерам»
«Северодвинск гордится нашей девочкой», — написали доброжелательно настроенные фолловеры.
Нашлись и те, кто не удержался от шпилек и напомнил, что еще совсем недавно Жилина занималась у другого тренера, прославившегося своими выдающимися учениками.
«Спасибо Этери Георгиевне»
«Огромное спасибо Этери, тренер от бога», — прокомментировали прыжок юной фигуристки пользователи, не простившие спортсменке уход к другому наставнику.
Рекордсменка Вероника Жилина в мае перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко». В арсенале 12-летней спортсменки четверные сальхов и тулуп, а также тройной аксель.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором Плющенко показал фрагменты новой произвольной программы Трусовой.
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