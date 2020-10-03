Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России

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Марина Неруцких
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По словам главы ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, уже 5 октября жителям некоторых регионов придется взять в руки зонтики.

Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России

Фото: Depositphotos / BrianAJackson

Тема:
Погода

Тепло останется на территории европейской части России до 6–7 октября. Как рассказал РИА Новости глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, уже во второй половине следующей недели на северо-западе станет холоднее, днем температура в центре европейской части снизится до 13—16 градусов.

«Если говорить о Северо-Западном федеральном округе (Ленинградской области, Вологодской области), то там раньше придет похолодание, чем в центральную Россию. Но сейчас там стоит аномально теплая погода и в Ленинградской области и в Псковской, Новгородской», — рассказал синоптик.

По словам Юрия Варакина, теплая погода, которая еще порадует жителей европейской части России в эти дни, стала возможна благодаря двум атмосферным образованиям в Западной и Восточной Европе.

«На западе находится глубокий циклон и на европейскую часть России поступает теплый воздух из его южной четверти. А восточнее московского региона находится область высокого давления, то есть на территории Верхней и Средней Волги стоит большой антициклон. Эти два крупных барических образования над западной и восточной Европой обеспечивают в первой декаде октября превышение климатической температурной нормы на два—четыре градуса. Это будет характерно и для Москвы», — пояснил специалист.

Синоптик предупредил, что к 5 октября эти атмосферные фронты подойдут к центру европейской части России, и станут причиной осадков. Грядущая неделя также «порадует» сильными дождями жителей севера, северо-востока Ленинградской области и юной части Карелии.

«В центре России осадки пойдут в середине недели. В ближайшие дни у нас 18-20 градусов днем, то на следующей неделе дневные температуры будут в пределах 13-16 градусов. Но, надо понимать, что норма температуры для столичного региона около восьми градусов», — добавил Варакин.

Ранее 5-tv.tu сообщал, какая погода будет в октябре в России.

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