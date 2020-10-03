Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России

Тепло останется на территории европейской части России до 6–7 октября. Как рассказал РИА Новости глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, уже во второй половине следующей недели на северо-западе станет холоднее, днем температура в центре европейской части снизится до 13—16 градусов.

«Если говорить о Северо-Западном федеральном округе (Ленинградской области, Вологодской области), то там раньше придет похолодание, чем в центральную Россию. Но сейчас там стоит аномально теплая погода и в Ленинградской области и в Псковской, Новгородской», — рассказал синоптик.

По словам Юрия Варакина, теплая погода, которая еще порадует жителей европейской части России в эти дни, стала возможна благодаря двум атмосферным образованиям в Западной и Восточной Европе.

«На западе находится глубокий циклон и на европейскую часть России поступает теплый воздух из его южной четверти. А восточнее московского региона находится область высокого давления, то есть на территории Верхней и Средней Волги стоит большой антициклон. Эти два крупных барических образования над западной и восточной Европой обеспечивают в первой декаде октября превышение климатической температурной нормы на два—четыре градуса. Это будет характерно и для Москвы», — пояснил специалист.

Синоптик предупредил, что к 5 октября эти атмосферные фронты подойдут к центру европейской части России, и станут причиной осадков. Грядущая неделя также «порадует» сильными дождями жителей севера, северо-востока Ленинградской области и юной части Карелии.

«В центре России осадки пойдут в середине недели. В ближайшие дни у нас 18-20 градусов днем, то на следующей неделе дневные температуры будут в пределах 13-16 градусов. Но, надо понимать, что норма температуры для столичного региона около восьми градусов», — добавил Варакин.

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