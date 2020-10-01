Какой будет погода в октябре? — ответ Гидрометцентра РФ

|
Василий Заика
98

По словам синоптиков, температурный фон на всей территории страны будет отличаться от нормы.

Какой будет погода в октябре? — ответ Гидрометцентра РФ

Фото: Depositphotos / gpointstudio

Тема:
Погода

Специалисты Гидрометцентра РФ рассказали россиянам, какой будет погода в октябре. По имеющимся данным, средняя температура воздуха в наступившем месяце на всей территории нашей страны будет выше нормы на один-два градуса.

«Месячное количество осадков на большей части территории предполагается около среднего многолетнего количества; в Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, западе Ненецкого автономного округа — больше; на востоке Башкирии и Оренбургской области — меньше нормы», — цитирует сообщение Гидрометцентра РИА Новости.

Синоптики отметили, что на юге Уральского федерального округа, в Омской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае, в Иркутской области, Бурятии, Якутии и на Чукотке месячное количество осадков ожидается на уровне средних многолетних значений.

Что касается Амурской области, северных территорий Хабаровского края и востока Камчатки, там объем «хлябей небесных» превысит привычные значения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда закончится бабье лето.

Тема:
Погода
30 сент
Плывут машины и арбузы: Керчь ушла под воду после мощного ливня
30 сент
В Гидрометцентре рассказали, когда закончится бабье лето
28 сент
Самая крупная в 2020 году магнитная буря обрушилась на Землю
28 сент
В Гидрометцентре предупредили россиян об аномальной погоде зимой
26 сент
Стоит ли москвичам еще ждать возвращения «бабьего лета»?
25 сент
Аномальная жара: В Петербурге побит температурный рекорд в сентябре
24 сент
«Бабье лето» в Петербурге прогреет воздух на 5-6 градусов выше нормы
23 сент
Мощный смерч пронесся по городу в Архангельской области — видео
19 сент
Деревья как снаряды: мощный ураган ударил по Москве и Подмосковью
18 сент
Пять человек пострадали из-за урагана в Москве и Подмосковье

Читайте также

+6° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.78
-0.90 92.43
-0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:11
На реконструкцию консерватории в Петербурге выделят один миллиард рублей
9:00
С затонувшего в Крыму судна подняли 18 тысяч боеприпасов
8:50
Михайловский театр в Петербурге готовится к открытию сезона
8:39
Утечку на МКС ищут в переходном отсеке
8:30
Мария Миронова впервые показала лицо годовалого сына — фото
8:21
Налог на недвижимость могут снизить на треть

Сейчас читают

ТОП-3 главных признака, что у мужчины долго не было секса
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака
Жених Конкиной опубликовал фото с ней за день до трагедии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок