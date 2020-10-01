Специалисты Гидрометцентра РФ рассказали россиянам, какой будет погода в октябре. По имеющимся данным, средняя температура воздуха в наступившем месяце на всей территории нашей страны будет выше нормы на один-два градуса.

«Месячное количество осадков на большей части территории предполагается около среднего многолетнего количества; в Мурманской области, Карелии, на севере Архангельской области, западе Ненецкого автономного округа — больше; на востоке Башкирии и Оренбургской области — меньше нормы», — цитирует сообщение Гидрометцентра РИА Новости.

Синоптики отметили, что на юге Уральского федерального округа, в Омской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае, в Иркутской области, Бурятии, Якутии и на Чукотке месячное количество осадков ожидается на уровне средних многолетних значений.

Что касается Амурской области, северных территорий Хабаровского края и востока Камчатки, там объем «хлябей небесных» превысит привычные значения.

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