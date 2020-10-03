Спикер парламента Армении отправился с экстренным визитом в Степанакерт

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Марина Неруцких
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В ходе визита Арарат Мирзоян отдельно пообщался со своим коллегой из НКР Артуром Товмасяном.

Спикер парламента Армении отправился с экстренным визитом в Степанакерт

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Армянская делегация во главе с председателем Национального собрания Араратом Мирзояном экстренно прибыла в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

Как сообщает пресс-служба парламента Армении, в ходе визита члены делегации обменялись с представителями Карабаха данными о военной, политической и дипломатической ситуации в регионе. Кроме того спикер армянского парламента Арарат Мирзоян отдельно побеседовал со своим коллегой Артуром Товмасяном.

Ситуация в Нагорном Карабахе вышла из-под контроля 27 сентября. Армения и Азербайджан в очередной раз начали обмениваться боевыми ударами по всей линии соприкосновения.

Конфликт имеет более чем 30-летнюю историю. Противостояние началось в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во результате вооруженных столкновений в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль не только над Нагорным Карабахом, но и над семью прилегающими к нему районами.

Переговоры по мирному урегулированию ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года, но прийти к консенсусу до сих пор так и не удалось. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики. Сама НКР стороной переговоров не является.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Азербайджана заявил об освобождении семи сел в Карабахе.

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