Армения сообщила о наступлении войск Азербайджана в Нагорном Карабахе

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Виктория Андреева
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Эскалация конфликта, тянущегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября 2020 года.

Армения сообщила о наступлении войск Азербайджана в Нагорном Карабахе

Фото: РИА Новости / Минобороны Азербайджана

Минобороны Армении передало сообщение о начале наступления азербайджанских войск в Нагорном Карабахе.

Как отметил пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян в публикации на Facebook, на северном и южных направлениях сосредоточены большие силы. По его словам, армянские военные упорно противостоят противнику.

«Противник ввел в бой новые силы. Наши проявляют героическое сопротивление», — написал Степанян.

3 октября, Минобороны Азербайджана сообщило о занятии новых опорных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Уточнялось, что военные успешно продвигаются вперед по намеченным направлениям, а также регулярно производят «зачистку территории противника». В официальном заявлении значилось, что в результате очередного столкновения было уничтожено «значительное количество» армянских военных, их боевой техники и вооружения.

Одновременно с этим действующее правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) информировало общественность о многочисленных потерях со стороны Азербайджана. По примерным подсчетам, более трех тысяч солдат страны пали жертвами ожесточенных боев.

Утром 3 октября президент непризнанной НКР Араик Арутюнян объявил, что в сопровождении бойцов спецназначения лично отправится на передовую. Политический деятель отметил, что делает это из соображений долга перед родиной и своим народом.

Мировое сообщество, в том числе Россия, активно призывают лидеров Армении и Азербайджана прекратить боевые действия на территории непризнанной НКР и перейти к адекватному диалогу.

Военные действия на территории Нагорного Карабаха возобновились 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ ведутся с 1992-го. Прийти к решению, устроившему обе стороны до сих пор не удалось. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о возможном уничтожении двух БПЛА на территории непризнанной НКР.

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