Виктор Добронравов рассказал, от чего хочет уберечь своих дочерей

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Алина Потёмкина
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Артист заявил, что для него важно, чтобы выбор призвания был сделан девочками по любви.

Виктор Добронравов рассказал, от чего хочет уберечь своих дочерей

Фото: www.globallookpress / Ekaterina Tsvetkova

Актер Виктор Добронравов рассказал в интервью журналу «7Дней.ru», как воспитывает своих дочерей — девятилетнюю Варвару и четырехлетнюю Василису. По словам актера, девочки растут в атмосфере любви. Для него очень важно, чтобы выбор профессии в жизни они сделали самостоятельно. Меньше всего артист хочет им навязывать свое призвание.

«Ни в театр, ни в кино дочерей тащить специально не собираюсь, постараюсь их уберечь от этого», — сказал Добронравов.

Немудрено: сам Виктор — член актерской династии. Мир кинематографа знает уже как минимум троих артистов с этой фамилией — отца Виктора, Федора, его самого, а также младшего брата, Ивана. Дефицита в Добронравовых нет. Пока девочки не сделали окончательный выбор призвания, им разрешено пробовать. Ведь главное, чтобы занятие нравилось, подчеркнул актер.

«Старшая ходит на фигурное катание, занимается верховой ездой. Младшая тоже по мере сил за ней тянется, хочет на акробатику ходить. А вот с фигурным катанием у нее пауза. Начала, вроде понравилось кататься, потом говорит — не хочу. Мы и не заставляем. Пусть все будет по любви», — заключил Добронравов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отец и сын из семьи Добронавовых стали похожи как две капли воды.

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