Известный актер и телеведущий Михаил Полицеймако впервые показал поклонникам фото своей младшей дочери. Малышку родила артисту весной его вторая жена Лариса. Помимо маленькой Маши, пара воспитывает еще двух девочек 12-летнюю Эмилию и девятилетнюю Софию. У Михаила есть также 19-летний сын от первого брака Никита.

На снимке, который артист опубликовал на совей странице в Instagram, его супруга запечатлена на фоне осеннего пейзажа с младенцем в розовом комбинезончике на руках. 30 сентября девочке исполнилось полгода.

«Наша первая осень», — подписал фото Полицеймако.

Instagram @mikhailpolitseimako

Поклонники актера, уставшие ждать, когда же многодетный отец покажет своего четвертого ребенка, с радостью поздравляют Марию и родителей с первым «юбилеем» и желают здоровья и всяческих благ.

«Прелестные девчонки! С маленьким юбилеем Марию Михайловну!

«Лара, ты просто мадонна!»

«Есениным повеяло!»

«Васнецов!»

«Мария Михайловна, царевна маленькая, о чем Вы задумались?» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Михаил Полицеймако только намекнул на рождение дочки, опубликовав селфи в лифте, на котором он одет как акушер, но все сразу все поняли.