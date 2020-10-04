Свадьба Насти Задорожной наконец состоялась. Бракосочетание прошло 2 октября. Фотографии, сделанные в этот день, она выложила в Instagram. Радостного события поклонники российской актрисы и певицы ждали с конца прошлого года. Тогда звезда 2000-х впервые показала помолвочное кольцо.

35-летняя Задорожная явилась на церемонию в костюме молочного цвета и белой футболке. Ее супруг оделся в темно-синий пиджак и футболку с принтом. Пара не забыла и об актуальных в 2020 году средствах защиты. Правда, новобрачные пренебрегли правилами и воспользовались одной медицинской маской на двоих. Возлюбленные использовали ее как ширму в момент поцелуя.

Instagram @stasya_ru

«Хороша Парочка: Баран да Ярочка», —подписала публикацию Задорожная.

В знак крепости союза Настя и Владимир сделали парные татуировки с автографами друг друга. Наколка певицы в виде подписи мужа теперь украшает ее безымянный палец, а ее подпись супруг нанес себе на запястье.

Instagram @stasya_ru

Фолловеры отметили, что Задорожная и Владимир отлично смотрятся вместе. В комментариях фанаты одобрили выбор любимицы и поздравили с важным шагом в ее жизни.

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