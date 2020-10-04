«Берегите Регину»: в сети обсуждают поцелуй Топалова с Еленой Ильиных

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Анастасия Шадская
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Певец вместе с Тодоренко приняли участие в проекте «Ледниковый период», но выступают с разными партнерами.

«Берегите Регину»: в сети обсуждают поцелуй Топалова с Еленой Ильиных

Фото: Кадр из шоу "Ледниковый период"

Фанаты семьи певца Влада Топалова и ведущей Регины Тодоренко с недоумением встретили его выступление на премьере седьмого сезона шоу «Ледниковый период». Во время номера артист подарил поцелуй фигуристке Елене Ильиных.

Когда Топалов разместил фото с проката в своем аккаунте в Instagram, в комментариях началось бурное обсуждение номера Nemesis. Фанаты пришли к выводу, что пара действительно очень органично смотрелась на льду.

«Самое чувственное выступление из всех!» — написали многие.

 
 
 
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Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

Но главной темой дискуссий стали переживания пользователей за телеведущую Регину Тодоренко — супругу Топалова. Она также выступала на шоу с фигуристом Романом Костомаровым.

«Я вроде не Регина, но ревновала»;

«Обратитесь внимание на Регину, ей больно. Хотя она старается это скрыть»;

«Некрасиво поступаете по отношению к Регине. В ее номере даже доли такого не было»;

«Влад. Ваша пара с партнершей на льду — хорошо. Но из-за мужских амбиций и самолюбия можете и семьи лишиться. Не заиграйтесь. Берегите Регину и свою семью», — написали в комментариях.

Шоу «Ледниковый период» в свое время разрушило немало пар, пишет «Экспресс газета». А некоторые нашли там свою любовь — как было с фигуристом Ильей Авербухом и его девушкой, актрисой Лизой Арзамасовой. 

Сама Тодоренко на вопросы о случившемся отшутилась. По ее словам, номер очень понравился и ей, и их с Топаловым сыну.

«Он кричал: „Папа, тетя!“. Я говорю: „Да, классно! Папа, тетя — все это классно!“. Главное, чтобы все было красиво и оставалось на льду», — рассказала она сайту Чемпионат.com.

Звездная пара 25 октября будет отмечать два года со дня свадьбы. В декабре их сыну Михаилу также исполнится два.

Ранее 5-tv.ru писал, что Регина Тодоренко и Влад Топалов готовы на второго ребенка.

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