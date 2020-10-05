Окраины Степанакерта вновь подверглись мощному обстрелу, один снаряд попал в детский сад

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Василий Заика
Эксклюзив 30

В результате массированных ударов по столице Нагорного Карабаха пострадал жилой сектор. Местные жители сообщают о перебоях с электро и газоснабжением.

Фото, видео: ТАСС / DAVID GHAHRAMANYAN / NKR INFOCENTER / PAN PHOTO; 5-tv.ru

Окраины карабахского Степанакерта вновь подверглись мощному обстрелу со стороны противника. Как передает с места событий корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага, в результате массированных ударов урон нанесен жилому сектору. Многоквартирные и частные дома оказались разрушенными. Кроме того, в результате прямого попадания оказался разрушенным детский сад.

Улицы усеяны осколками снарядов, стеклом из разбитых окон и фрагментами искореженных автомобилей. Жители Степанакерта сообщают о перебоях в электро и газоснабжении.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны Армении сообщили об обстреле Степанакерта системами залпового огня.

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