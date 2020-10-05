В Минобороны Армении сообщили об обстреле Степанакерта системами залпового огня

Официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил об обстреле Степанакерта системами залпового огня «Смерч», «Полонез» и турецкой T-300 Kasigra.

«Азербайджан обстреливает ракетными средствами Степанакерт. Использует „Смерч“, „Полонез“, а также ракеты турецкого производства Kasirga», — цитирует Арцруна Ованнисяна ТАСС.

В свою очередь, генеральная прокуратура Азербайджана распространила заявление, в котором обозначила количество погибших и раненых мирных жителей в результате боестолкновений в Нагорном Карабахе.

«В результате обстрелов с армянской стороны с 27 сентября по сегодняшний день погибли 24 мирных гражданина, ранен 121», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Представители Минобороны Азербайджана также сообщило о новом обстреле населенных пунктов вокруг непризнанной республики.

«В настоящее время армянские вооруженные силы обстреливают город Горадиз Физулинского района, села Агджабединского района, город Тертер и села Тертерского района, а также территории Геранбойского и Гейгельского районов», — говорится в сообщении.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны Армении опубликовало видео обстрела Степанакерта.