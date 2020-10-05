«Аллергия это или сглаз»: Кристина Асмус пожаловалась на высыпания на теле

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Татьяна Меркер
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Актрисе пришлось второй раз за всю карьеру отменить съемки из-за ужасающего внешнего вида. Она даже испугалась своего отражения в зеркале.

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус пребывает в отчаянии, и причиной тому отнюдь не развод с Харламовым. Девушка вынуждена была отменить съемки из-за проблем с кожей, что за ее 15-летнюю карьеру произошло лишь во второй раз.

Подробностями случившегося девушка поделилась с фолловерами своего микроблога в Instagram, отметив, что это для нее мягко сказать «катастрофа».

«Проснулась сегодня в пять утра на съемки, посмотрела в зеркало и чуть не упала в обморок… Все лицо, шею и спину адски высыпало», — посетовала знаменитость.

Instagram @asmuskristina

Асмус призналась, что буквально трясется над состоянием своей кожи, и подобных проблем обычно не испытывает. Однако то, что она сегодня увидела в отражении, заставило ее помчаться в больницу.

«Аллергия это, иммунитет, реакция на антибиотики или сглаз, я не знаю. Надеюсь, этот кошмар ненадолго», — написала Кристина.

Накануне Асмус поделилась пугающими подробностями из своего детства. Заявила, что терпела побои, нелюбовь родителей и часто голодала. Таким образом она ответила на комментарии о том, что «изнеженные инстаактрисы понятия не имеют, что такое труд».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за Кристиной Асмус ухаживает известный рэпер.

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