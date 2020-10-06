СК возбудил дело об истязании детей в Среднеуральском монастыре

Уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре, основателем которого является отлученный от церкви схимонах Сергий, возбудил Следственный комитет РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным следствия, с 2004 по 2019 годы на территории монастыря семеро несовершеннолетних подверглись систематическим побоям и другим видам истязания. В заявлении отмечено, что четверо детей находились в обители без своих законных представителей.

«Неустановленные на данный момент лица, <…> действуя умышленно, исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних, причиняли физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий семерым детям», — говорится в заявлении.

По факту начата проверка. Следствие намерено разобраться во всех обстоятельствах преступления.

Схиигумен Сергий — фактический руководитель Среднеуральского женского монастыря. Из-за призывов не обращать внимания на коронавирус и игнорировать самоизоляцию он был лишен сана решением Екатеринбургской епархии, которое поддержал патриарх Кирилл. 10 сентября схимонах Сергий был отлучен от церкви за то, что проводил богослужения, несмотря на лишение сана.

Внимание общественности, как церковной, так и мирской, к фигуре схимонаха Сергия привлек скандал вокруг нападения на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском монастыре. Ведущая приехала туда снимать фильм о захвате обители Сергием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прихожане захваченного Среднеуральского женского монастыря не пустили внутрь комиссию епархии Екатеринбурга.