В Москве Росздравнадзор накрыл клинику, где малыш чуть не умер после обрезания

Сотрудники московского Росздравнадзора накрыли клинику, где накануне шестимесячный мальчик чуть не умер после процедуры обрезания. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в медучреждении в Мерзляковском переулке были обнаружены незарегистрированные лекарственные препараты. Помимо прочего, персонал частной клиники не соблюдал условия по хранению медикаментов.

Супруг генерального директора медучреждения пояснил, что трагедия с ребенком едва не произошла в выходной день. Якобы неизвестный никому врач-уролог без согласования с руководством начал проводить малышу манипуляции в кабинете.

«Ворвался в кабинет… Сделал инъекцию, в ходе которой человеку стало плохо. Об этом узнали только спустя два часа, когда приехала скорая. Этот человек у нас никак не оформлен. Он первый и последний раз переступил порог клиники», — заявил мужчина.

Муж руководителя клиники подчеркнул, что согласно медицинской лицензии, они не имеют принимать детей. Позднее супруг гендиректора добавил, что уролог претендовал на должность в медучреждении, но, как он попал в кабинет — ответить не смог.

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младенец попал в реанимацию после обрезания в московской частной клинике.