«Еще три месяца держитесь!» — Хилькевич напугала фанатов шуткой о разводе

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Алина Потёмкина
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Актриса рассказала, что послужило поводом для семейных распрей, чуть не расколовших звездный союз.

Фото, видео: Instagram @annakhilkevich; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Актриса Анна Хилькевич, известная по игре в сериале «Универ», выложила шутливый пост о ссоре с мужем. По ее словам, совместное разучивание танца с благоверным чуть не привело пару в ЗАГС — для развода.

«Решили тут разучить танец с мужем. Чуть не развелись. Но не, мы держимся», — написала артистка.

Instagram @annakhilkevich

Поклонники всерьез распереживались за пару. Недаром, ведь 2020 год стал просто рекордным по количеству громких разводов звездных пар, отмечает «Экономика сегодня».

«Если вы разведетесь, я перестану верить в любовь»

«Аня, вы — самая красивая пара»

«Главное, обои не клейте»

«И вы туда же! Я вам разведусь!»

«Еще три месяца держитесь, скоро разведенка закончится!» — поддержали пару фанаты.

Анна Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым с 2015 года. Для актрисы это второй брак, с первым супругом она развелась через год после свадьбы. В новом союзе она воспитывает двух дочерей — Арианну и Марию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Хилькевич с помпой отпраздновала день рождения двухлетней дочери.

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