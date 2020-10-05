Первооткрыватели вируса гепатита С получили Нобелевскую премию по медицине
В Стокгольме стартовала Нобелевская неделя. В этом году сумма денежного вознаграждения была увеличена.
Фото, видео: ТАСС / Claudio Bresciani / POOL; 5-tv.ru
В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Награду получат трое ученых, которые открыли вирус гепатита С. Это американцы Харви Джей Альтер и Чарльз Эм Райс и британец Майкл Хотон.
Нобелевская неделя только открылась в Швеции. Завтра мы узнаем имена обладателей премии по физике, затем — по химии и литературе. 9 октября назовут лауреата Нобелевской премии мира.
В этом году сумму денежного вознаграждения увеличили — победители получат 10 миллионов шведских крон — это около миллиона долларов. Традиционной церемонии в Стокгольме с участием короля Швеции из-за коронавируса не будет — ее проведут онлайн.
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