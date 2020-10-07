Подруга Татьяны Овсиенко заявила, что певицу нужно спасать от ее сожителя. Знакомые 53-летней артистки переживают за нее и уверяют, что она часто становится жертвой издевательств со стороны избранника Александра Меркулова. Звезда 90-х делит жилплощадь с неоднократно судимым мужчиной, которого называют бывшим членом Тамбовской ОПГ. По мнению близких, она скрывает от общественности истинное положение дел.

Пока ее возлюбленный сидел в тюрьме Овсиенко перестала выходить в свет. Она потратила большую часть состояния, чтобы нанять ему лучших адвокатов. В результате из имущества у нее осталась лишь четырехкомнатная квартира в Москве. В 2017 году после очередного освобождения Александра отношения пары ухудшились.

«Денег стало не хватать. Это злило ее гражданского мужа, который сам не работает. Последнее время мы Таню почти не видим, она ведет закрытый образ жизни. Иногда от нее запашок — похоже, к рюмочке прикладывается. Одна соседка общалась с Татьяной. Говорит, у нее задрался рукав, а под ним вся рука в синяках», — цитирует подругу певицы сайт KP.RU.

По мнению подруги, избранник спаивает Татьяну и заставляет сидеть дома, выпуская разве что на корпоративы и концерты, чтобы артистка приносила деньги. Очевидцы утверждают, что звезда с сожителем превращается в другого человека.

«У нее лицо опухшее, руки стали трястись. На руках и на ногах синяки, пальцы выкручены. Она мне признавалась, что иногда он ее хватает и словно душит. Как-то она позвонила и говорит: „Он меня убьет“. Она дико боится мужа. Надо бить тревогу, иначе в ближайшее время ситуация закончится очень плохо. Когда я увидела, во что она с ним превращается, мне стало страшно. Увидела ее и потом плакала», — рассказала знакомая.

Соседка знаменитости добавляет, что Меркулов якобы имеет виды на квартиру Овсиенко и склоняет ее разменять жилплощадь на меньшую с доплатой. Певица отказывается. По мнению приятельницы, эта ситуация может обернуться непоправимой бедой для артистки.

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