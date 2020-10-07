«Год от года прекраснее»: Стоцкая выложила фото топлес по случаю дня рождения

В честь своего дня рождения Анастасия Стоцкая порадовала фанатов публикацией откровенного фото. Певица разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена топлес. В кадре она прикрывает грудь руками. В этот момент на ней лишь украшения — кольцо в стиле «Конго», такого же типа браслеты и несколько увесистых цепочек на шее.

Судя по всему, снимок был сделан в период производства клипа «Этими руками», где артистка предстала в этом же образе. И хотя ролик вышел в 2011 году, за те минувшие девять лет Стоцкая ничуть не изменилась. Более того, по мнению фанатов, Анастасия с годами лишь хорошеет. В комментариях к ее посту многие недоумевают при виде цифры 38.

Instagram @100tskaya

«Не верю», — написала коллеге среди прочих Ольга Бузова.

К поздравлениям звезды присоединились и поклонники Стоцкой. Певица в отличие от Бузовой не может похвастаться миллионами почитателей — на ее страницу в микроблоге подписаны 360 тысяч человек. Тем не менее в день праздника многие поспешили пожелать ей всех благ. За шесть часов пост Анастасии набрал 1,7 тысячи «лайков» и полторы сотни отзывов.

«Год от года прекраснее, как самое роскошное вино!»

«Великолепна, бесподобна, ты настоящая!»

«Оставайтесь всегда такой же красивой, нежной и солнечной!» — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стоцкая показала сына, который стал копией Киркорова.