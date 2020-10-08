«Это будет потеря»: покрытую сыпью Асмус лишают коронной роли в театре

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Валентин Черников
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О прощании с образом Офелии в «Гамлете» актриса написала в своем микроблоге в Instagram.

Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Главная женская роль в самом кассовом спектакле Театра имени Ермоловой «Гамлет» скоро ускользнет от Кристины Асмус. Об этом актриса не без сожаления сообщила поклонникам в Instagram.

В последнее время на звезду сериала «Интерны» и фильма «Текст» навалилась масса неприятностей. Подробности громкого развода с Гариком Харламовым до сих пор не сходят с газетных передовиц. Слухи вокруг ее нового романа то и дело появляются в соцсетях. За очередное оголение на экране в фильме Алексея Учителя «Китобой» девушку вновь стали хейтить в сети.

После запуска телешоу с Асмус в качестве ведущей она стала жаловаться на загруженность и чрезмерную усталость. В результате стресса организм девушки не выдержал и дал сбой. Лицо и тело Кристины покрылись сыпью. Из-за резкого проявления аллергического дерматита у нее срываются съемки.

А теперь знаменитости придется распрощаться еще и с одним из любимых театральных образов — шекспировской Офелией. В свое время в эту актерскую работу Кристина вложила немало сил. Правда, на этот раз здоровье Асмус здесь не причем, и роль потеряла не она одна. По ее словам, худрук театра Олег Меньшиков принял решение снять постановку с репертуара.

«Это самый хитовый наш спектакль, самый гастрольный. Много всего было на „Гамлете“. Я его и на девятом месяце беременности репетировала, и премьеру сыграла через две недели после родов. И с высокой температурой играла, и после сложнейшей операции на колене. Исколесили с ним всю Россию вдоль и поперек. Были с „Гамлетом“ в Прибалтике. И всегда с дичайшим успехом! Пожалуй, это будет существенная потеря для театра и для нашего зрителя», — написала Асмус в микроблоге.

Instagram @asmuskristina

 

При этом актриса отметила, что решение Меньшикова все же было верным — у каждой постановки есть свой срок годности. И возможно, срок этого «Гамлета» подошел к концу. По этому поводу Кристина почти не переживает и обещает фанатам много интересных премьер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Асмус раскрыла жуткие подробности своего детства.

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