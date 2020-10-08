Серия взрывов вновь прогремела в Степанакерте

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Марина Неруцких
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Азербайджан предпринял новую атаку на столицу НКР.

Серия взрывов вновь прогремела в Степанакерте

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Азербайджан вновь атаковал столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Как сообщает корреспондент МИЦ «Известия» с места событий в Степанакерте прогремела серия мощных взрывов.

Обстрел столицы НКР практически не прекращался весь предыдущий день. Жители Степанакерта укрылись в приграничном армянском городе Горис.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе возобновилась 27 сентября. Начался этот территориальный спор между Арменией и Азербайджаном в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин призвал прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

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