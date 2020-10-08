Табу: Юлия Михалкова вернула в жизнь удачу, запретив себе произносить несколько фраз

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Анастасия Шадская
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Своим ноу-хау звезда «Уральских пельменей» поделилась с подписчиками в Instagram.

Фото, видео: Instagram @mihalkova

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками выстраданной мудростью. По ее словам, благодаря этому ее жизнь повернула от неудач к успеху.

«Сегодня я могу назвать себя уверенным человеком. Но так было не всегда! — начала Михалкова. — Перемены в моей жизни наступили, когда я отказалась произносить шесть запретных фраз. Расскажу вам о каждой из них».

Первый пост девушка решила посвятить только первой фразе — «Это невозможно». Юлия указала, что раньше многого боялась, потому что принимал важные решения по вечерам после долгого и тяжелого трудового дня. Ей не хватало «азарта, желания и концентрации».

«Теперь все решения — только утром. После крепкого сна и вкусного завтрака я лучше вижу новые возможности», — вынесла свой вердикт Михалкова.

Instagram @mihalkova

Всем фанатам она посоветовала следовать ее примеру. Также актриса пообещала, что на каждый последующий день будет рассказывать про оставшиеся запретные для нее фразы.

Подписчики юмористки поддержали ее в комментариях.

«Ну не зря же говорят: „Утро вечера мудрее“…»;

«Начитался комментариев, просто добра вам, Юлия»;

«Так хорошо, что вы ушли от „Уральских“, чуть не поставили клеймо глупышки, над которой вечно прикалываются. Вы суперличность», — написали они ей под постом.

Больше года назад Юлия Михалкова покинула популярное шоу «Уральские пельмени». Тогда она утверждала, что хочет развиваться в другой сфере. За это время актриса успела выпустить собственную книгу про отношения с мужчинами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Михалкова ответила на вопрос о своем возлюбленном.

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