Табу: Юлия Михалкова вернула в жизнь удачу, запретив себе произносить несколько фраз
Своим ноу-хау звезда «Уральских пельменей» поделилась с подписчиками в Instagram.
Фото, видео: Instagram @mihalkova
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками выстраданной мудростью. По ее словам, благодаря этому ее жизнь повернула от неудач к успеху.
«Сегодня я могу назвать себя уверенным человеком. Но так было не всегда! — начала Михалкова. — Перемены в моей жизни наступили, когда я отказалась произносить шесть запретных фраз. Расскажу вам о каждой из них».
Первый пост девушка решила посвятить только первой фразе — «Это невозможно». Юлия указала, что раньше многого боялась, потому что принимал важные решения по вечерам после долгого и тяжелого трудового дня. Ей не хватало «азарта, желания и концентрации».
«Теперь все решения — только утром. После крепкого сна и вкусного завтрака я лучше вижу новые возможности», — вынесла свой вердикт Михалкова.
Всем фанатам она посоветовала следовать ее примеру. Также актриса пообещала, что на каждый последующий день будет рассказывать про оставшиеся запретные для нее фразы.
Подписчики юмористки поддержали ее в комментариях.
«Ну не зря же говорят: „Утро вечера мудрее“…»;
«Начитался комментариев, просто добра вам, Юлия»;
«Так хорошо, что вы ушли от „Уральских“, чуть не поставили клеймо глупышки, над которой вечно прикалываются. Вы суперличность», — написали они ей под постом.
Больше года назад Юлия Михалкова покинула популярное шоу «Уральские пельмени». Тогда она утверждала, что хочет развиваться в другой сфере. За это время актриса успела выпустить собственную книгу про отношения с мужчинами.
Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Михалкова ответила на вопрос о своем возлюбленном.
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