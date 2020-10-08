Умер экс-сенатор и бывший глава Норильского комбината Владимир Долгих

Бывший член Совета Федерации от Москвы, экс-глава глава Норильского комбината и экс-секретарь ЦК КПСС Владимир Долгих скончался на 96-м году жизни. Информацию подтвердили в Московском городском совете ветеранов, где председательствовал Долгих. Соболезнования в связи с его кончиной выразил на своей странице в соцсети Вконтакте мэр столицы Сергей Собянин.

«Не стало легендарного человека, ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя Социалистического труда. Он был для меня старшим наставником и другом. Всю свою жизнь Владимир Иванович посвятил служению стране, Москве, людям. Нам всем и мне лично будет его очень не хватать. Светлая память», — написал градоначальник.

Владимир Долгих родился в 1924 году в Енисейской губернии — на территории современного Красноярского края. В 1941 году пошел добровольцем в Красную Армию, участвовал в контрнаступлении советских войск под Москвой, воевал на Брянском фронте, был демобилизован после ранения. Имел два ордена войны I степени и медали.

После увольнения из армии Долгих поступил в Иркутский горно-металлургический институт. Работал на Красноярском аффинажном заводе, а после — на Норильском горно-металлургическом комбинате. На предприятии он прошел путь от главного инженера до директора.

Руководил комбинатом с 1962 года по 1969-й. В 1989 году предприятие вошло в состав «Норильского никеля». После ухода с предприятия Долгих работал первым секретарем Красноярского крайкома КПСС, в 1970–80-е годы — секретарем ЦК КПСС. С 1982 года по 1988-й — кандидат в члены Политбюро. С 2013 по 2018 год Долгих был сенатором от Москвы.

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